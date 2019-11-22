Шторм в Кирилівці: затоплено близько 40 баз відпочинку

Вранці в п’ятницю, 22 листопада, в курортній Кирилівці, як і днем раніше, не стихав шторм, що призвело до підвищення рівня води на Федотовій косі.

В Запорізькому обласному управлінні Держнс повідомили, що вітер посилився до 20 м/с, пориви досягали 28 м/с. «В даний час орієнтовно на 30-40 базах відпочинку рівень води становить від 0,5 до 1 метра. Бази відпочинку не працюють», — повідомляють рятувальники.

Хоч сполучення між Кирилівкою і селом Степок і не порушено, на деяких ділянках дороги спостерігаються переливи води до 15 см. А от острів Бірючий відрізаний від суші — піщана дорога покрита водою.

Вранці рятувальники допомогли залишити затоплену базу на Федотовій косі (рівень води досягав 50-80 см) охороняв її людям. Чоловікові й жінці передали спецодяг, щоб ті змогли дістатися до суші, після чого довезли їх до автовокзалу.





Разом з тим рятувальники відзначили, що подібні ситуації щорічно виникають в прибережній зоні. Саме тому бази відпочинку будуються на палях. «Ситуація контролюється, проводиться постійний моніторинг, підрозділи ГУ Держнс України в Запорізькій області знаходяться в бойовій готовності», — йдеться в повідомленні.