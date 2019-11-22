На Донеччині загинув український воїн старший лейтенант Богдан Шацький

При виконанні службових обов’язків в ООС 22 листопада 2019 року, загинув командир батареї старший лейтенант Богдан Шацький, 1995 року народження.

Про це в Facebook повідомляє 15-й реактивний артилерійський полк. Військовослужбовець родом з Хмельницької області, с. Михля, Ізяславського району. Командування та особовий склад військової частини А1108 висловив щирі співчуття з приводу загибелі воїна.

«Ми поділяємо скорботу рідних і близьких і глибоко співчуваємо тяжкої втрати», – сказано в повідомленні. Всіх небайдужих попросили матеріально допомогти.

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