Гончарук заявив, що корупцію серед міністрів і топ-чиновників вже викорінили

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук вважає, що на даний момент в Україні абсолютно немає корупції на найвищому рівні. Про це прем’єр написав у себе на фейсбуці за результатами участі у першому Інвестиційному саміті ЄБРР для країн-членів Східного партнерства в Лондоні.

«Сьогодні в Україні абсолютно немає корупції на топ-рівні. Зовсім скоро, впевнений, корупції на всіх рівнях. У нас сьогодні хороші макроекономічні показники, зменшується рівень інфляції, з кожним роком поліпшуються показники у рейтингах авторитетних міжнародних агентств», — зазначив Гончарук.

Прем’єр також підкреслив, що приватизація — це вже не проблема України, а можливість, яку уряд буде використовувати.

«До кінця року ми направимо на малу приватизацію 500 держпідприємств. На цьому тижні ми вже передали понад 330 об’єктів на приватизацію. Це рекордна кількість за час незалежності України! А вже на початку грудня ми представляємо інвесторам у Лондоні перший список підприємств в рамках «Road Show», — додав прем’єр.

За його словами, в 2020 році уряд почне велику приватизацію. Він упевнений, що в цьому напрямі у держави буде багато хороших інвестиційних історій. Гончарук привів у приклад приватизацію державного «Центренерго».

Коментуючи питання концесії, прем’єр підкреслив, що уряд серйозно налаштований на державно-приватне партнерство.

«Два пілотних проекти — морські порти «Ольвія» та «Херсон» вже на прозорих конкурсах. Зараз готуємо ще 10 державних активів на концесію», — написав Гончарук.