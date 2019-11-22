В Одеському морпорту проходять обшуки

Генеральна прокуратура і СБУ проводять обшуки на території Одеського морського порту.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Генпрокуратури.

Правоохоронці викрили фінансову операцію при реконструкції причалу №7 Одеського морського порту, під час якої державі завдано збитків на понад 54 млн гривень.

За версією слідства, посадові особи державного підприємства, ймовірно за попередньою змовою з іншими особами, перерахували на рахунки українського суб’єкта господарської діяльності 54 млн гривень за виконання певних видів робіт. Згодом, шляхом укладення ряду фіктивних договорів, зазначені кошти були перераховані на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, а в подальшому розподілені між учасниками злочинної схеми.

При цьому роботи з реконструкції причалу №7 Одеського морського порту фактично не виконані.

В даний час слідчі Головного слідчого управління СБУ у процесуальним керівництвом прокурорів Генеральної прокуратури при оперативному супроводі працівниками ГУ БКОП СБУ проводять ряд обшуків в Одесі, у тому числі на території Одеського морського порту та Одеській філії ДП “Адміністрація морських портів України”.

Наразі досудове розслідування триває, проводиться комплекс слідчих і розшукових дій з метою встановлення всіх обставин скоєння злочину, притягнення винних до відповідальності і забезпечення відшкодування збитків.