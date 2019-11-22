Хотіла стати міністром: Криклій і його заступник Клитина розсварилися на тлі «постільної скандалу»

Заступник міністра інфраструктури Олександра Клитина заявила, що буде відстоювати свою честь в суді у зв’язку з нібито розповсюдженням неправдивої інформації про неї. Про це вона сказала на брифінгу.

Мова йде про запис розмови, оприлюдненої виключеним з «Слуги народу» нардепом Антоном Поляковим, а також листування з пранкером «Джокером». На аудіозаписі чути, як чоловіки обговорюють, що Клитина отримала посаду нібито через ліжко.

На запитання, проти кого вона конкретно буде судитися, Клитина відповіла: «Ну хто там це розповсюдив».

«Я просто, чесно кажучи, навіть не знаю цих людей, які про мене що-то там пліткували. Мені навіть цікаво на них подивитися, чесне слово», — зазначила заступник міністра.

Вона зізналася, що аудіозапис слухала, але не може зрозуміти, кому належать голоси на ній.

«Здається, я цих людей не знаю, але ми будемо розбиратися. Вже мої юристи працюють, ми подамо запит на Верховну Раду, хто там був у відрядженні в цей час, щоб зрозуміти, що це за депутати пліткували. Також поширив, здається, Антон Поляків. Ну от Поляків…вже зрозуміло з ким судитися буду», — повідомила Клитина.

Також Клитина підтвердила, що міністр інфраструктури Владислав Криклій ініціює її звільнення.

«Ну я реагую спокійною, якщо міністр вважає це правильним, то він має на це право», — сказала вона.

Тим часом Криклій у своєму відеозверненні, оприлюдненому прес-службою Мінінфраструктури, повідомив, що подасть прохання про звільнення Клитиной на наступному засіданні уряду.

За словами міністра, після розмови з Клитиной він розцінив її поведінку як не відповідне члену команди міністерства.

«Але коли я запропонував за власним бажанням піти з посади, пані Клитина дала зрозуміти, що вона хоче починати власну політичну кар’єру, хоче скористатися цією ситуацією. І, власне, весь фон, весь хайп, створений навколо цієї ситуації, буде використовувати для того, щоб боротися за цей пост (міністра — ред.)», — стверджує Криклій.

При цьому він висловив невдоволення, що його заступниця обговорювала з пранкером «Джокером» свої наміри стати міністром.

«Ну і, власне, я не зовсім розумію, як можна працювати в команді з таким міністром, до якого є зауваження. Тому заступник, логічно припустити, звільняється за власним бажанням, а не намагається через «чатик» з паном «Джокером» стати міністром», — пояснив Криклій.

Глава Мінінфраструктури додав, що звернувся до правоохоронних органів з проханням перевірити факти, викладені в листуванні Клитины з «Джокером».