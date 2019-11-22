Арахамія показав, що оприлюднена Мосийчуком копія його паспорта зроблено в фотошопі

Глава фракції «Слуга народу» Давид Арахамія довів, що оприлюднений колишнім нардепом Ігорем Мосийчуком знімок нібито його американського паспорта є фейком. Відповідне відео він оприлюднив у Facebook.

На відео показано, що такий «паспорт» був зроблений в Photoshop. Про свідчить те, що фото Арахамии на так званому документі було обрано просто в Мережі.

У свою чергу Мосійчук в своєму Telegram-каналі спочатку наполягав, що фотокопія паспорта Арахамии» справжня, але в підсумку поміняв свою думку.

«Через деякий час колеги повідомили, що це фейк. Я так не вважаю! Якщо Арахамія дійсно хоче довести відсутність у себе громадянства США, то нехай продемонструє журналістам український закордонний паспорт з американською візою і відмітками про перетин американської кордону», — написав сьогодні екс-нардеп.

Через півгодини Мосійчук вибачився за те, що «повівся».

«Визнаю! Я став об’єктом маніпуляцій з боку Давида Арахамии, який таким чином вирішив злити питання по своєму американському громадянству! Вибачаюсь перед читачами, а Арахамія скажу так: не вдасться!!!», — додав колишній «радикал».