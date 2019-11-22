Спроби ФСБ виправдатися лише підтверджують, що росіяни дійсно вкрали унітази з українських військових кораблів — Гозман

Леонід Гозман іронічно зазначив на своїй сторінці у «Фейсбук», що будь-бандерівець народжується тільки лише для того, щоб як-небудь поклеветать на РФ, як нашкодити Росії. Тому, додає російський політик, група бандерівців, отримавши свої військові кораблі назад, по дорозі в порт познімала з суден все, в тому числі розетки унітази.

Природно, не варто думати, що Росія повернула кораблі, виконуючи рішення трибуналу, або пішла на такий крок, оскільки її лідеру буде незатишно на майбутній зустрічі в нормандському форматі. Зовсім ні — в даному випадку все просто так збіглося. Втім, питання тут в іншому — група бандерівців, знявши розетки і унітази, звинуватила після цього Росію в дрібній крадіжці.

Гозман підкреслив, що це версія подій, озвучена ФСБ — організації, не довіряти якої може тільки іноземний агент. Спецслужба, намагаючись довести, що на них незаслужено обмовляють, навіть опублікувала відеоролик з інтер’єром якогось невеликого судна. Зрозуміло, що ніяких доказів того, що зйомка велася саме на захопленому в України кораблі, представлено не було. Зате висновок тут напрошується дуже простий. Якщо ФСБ починає виправдовуватися, значить, Росія дійсно вкрала унітази з українських кораблів.