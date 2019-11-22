Весілля в Тернопільській області закінчилася розривом відносин: оператору не заплатили за відео урочистості

У місті Борщів на Тернопільщині чоловік відмовився оплачувати послуги відеооператора своєї ж весілля, оскільки «розлюбив обраницю».

Про це повідомив сам оператор Роман Колісник у Facebook, опублікувавши фотографії з події.

«Ці особи відмовилися оплатити послуги відеозйомки. Прохання поширити, тому що знаю, що «кинули» не тільки мене, нехай Борщів та Тернопільська область знають своїх «героїв», – написав він. В коментарях Колесник додав, що наречений розлюбив жінку вже через тиждень, і «оплачувати чиюсь роботу він вважає теж не потрібно». За його словами, такий курйоз у нього вперше за 18 років зйомок.

Однак обраниця, стверджує оператор, свою частину сплатила.