Телефон нескінченно дзвонить: в Одесі запустили нову схему “розлучення”

В Одесі шахраї запустили нову схему «розлучення». Аферисти розміщують номер телефону жертви без її відома на різних сайтах з замовленням послуг або товарів з функцією зворотного дзвінка. Людині постійно передзвонюють з цих інтернет-магазинів. Телефон не замовкає цілодобово.

Через кілька днів на номер приходить повідомлення у WhatsApp з пропозицією позбутися від настирливих дзвінків за 50$. Про це на своїй сторінці у Facebook написала одеситка Лілія Нікішина, яка стала жертвою шахраїв (щоб подивитися скріншот повідомлення та номери вхідних дзвінків , проскролльте сторінку до кінця).

За словами дівчини, у неї є ще один телефон і з ним справи йдуть точно також – дзвонить цілодобово. У коментарях користувачі пишуть, що теж стикалися з таким видом «розлучення» і радять звернутися в киберполицию.