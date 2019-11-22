У Києві шахраї продавали «акції» Tesla

Двоє шахраїв з 2017 по 2019 роки створили фальшиві представництва компанії Tesla Motors Inc» і нібито продавали акції і автомобілі Tesla. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

Для здійснення шахрайства зловмисники утворили в Україні ряд компаній — псевдопредставительств американської компанії Tesla Motors Inc», використавши при цьому схожі назви. На своєму сайті вони розміщували інформацію про продаж цінних паперів та автомобілів Tesla, хоча насправді ніякого відношення до американської корпорації не мали, також у них не було ліцензії для роботи на фондовому ринку і продажу акцій.

За два роки підозрювані обдурили 25 осіб і присвоїли понад 12 млн грн.

В даний час прокуратура і СБУ завершили досудове розслідування кримінальної справи за ч. 2 3, 4 ст. 190 (шахрайство) та ч. 2 ст. 209 (легалізація (відмивання) грошових коштів та іншого майна, здобутих злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

«На даний момент підозрюваним оголошено про завершення досудового розслідування, у відповідності з вимогами ст. 290 КПК України. Після ознайомлення з матеріалами кримінального провадження обвинувальний акт буде направлено до суду», — розповіли в прокуратурі.