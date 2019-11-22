«Гребуть лопатами»: у СБУ розповіли про розкрадання 100 млн чиновниками мерії Одеси

Керівництво департаментів мерії Одеси присвоїло 100 млн грн за створення штучної кредитної заборгованості. Правоохоронці проводять слідчі дії в приміщеннях структурних підрозділів Одеської міської ради та фірм, причетних до протиправної діяльності, для виявлення речових доказів.

«Співробітники СБ України викрили факт заволодіння коштами міського бюджету посадовими особами Одеської міськради та КП. Встановлено, що чиновники міськради в змові з комерційними структурами привласнили майже 100 мільйонів гривень при погашенні кредитної заборгованості комерційному банку», — йдеться в повідомленні прес-центрі.

Як пояснили в СБУ, зловмисники штучно створили кредитну заборгованість комунального підприємства перед банківською установою. Право вимоги на борги в банку викупила приватна фірма, афільована з чиновниками мерії. Після цього комерсанти, завищивши суму заборгованості на 100 мільйонів гривень, звернулися в мерію з вимогою її погашення.

У Службі безпеки зазначили, що рішення про оплату завищеної боргу приймалося на основі недостовірних матеріалів, свідомо підготовлених посадовими особами декількох департаментів мерії, після чого бюджетні гроші були привласнені учасниками угоди.

«Правоохоронці проводять слідчі дії в приміщеннях структурних підрозділів Одеської міської ради та фірм, причетних до протиправної діяльності, для виявлення речових доказів. Триває досудове слідство за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України. Операція проводилася спільно з прокуратурою Одеської області», — йдеться в повідомленні СБУ.

Як раніше стало відомо, співробітники Генеральної прокуратури та Служби безпеки України у п’ятницю, 22 листопада, проводили слідчі дії в одеській мерії.

Крім того, за інформацією Генеральної прокуратури України, у п’ятницю обшуки також проводяться на території Одеського морського порту.