Прокурор ГПУ виявився замішаний у корупції, – Рябошапка

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка більш детально розповів про обшуки в держструктурах Одеси, які були пов’язані з трьома кримінальними провадженнями, зокрема, розкраданням грошей чиновниками міської ради, корупцією в Адміністрації морських портів і вимаганням грошей і землі в курортному селищі Затока.

“Чиновники, які пов’язані з Адміністрацією морських портів, за допомогою фіктивних договорів намагалися вивести з власності державного підприємства суму приблизно на 54 мільйонів гривень… Третя ситуація… пов’язана з вимаганням грошей у одного з чиновників Затоківської селищної ради.

А також ця ситуація була пов’язана з вимогою виділення землі особам, які не мали на це права. На жаль, у цій ситуації, до вимагання був причетний один з прокурорів Генеральної прокуратури”, – заявив глава ГПУ. Привласнення грошей в Адміністрації морських портів відбувалося через договори на поставку певної продукції”, яка так і не була поставлена, і виконання “фіктивних робіт по реконструкції порту, які так і не були проведені”.

Третя справа, з-за якого в Одеській міській раді 22 листопада проводили обшуки, стосується привласнення чиновниками 100 мільйонів гривень з допомогою створення штучної кредитної заборгованості.