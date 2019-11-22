Держекоінспекція б’є тривогу: Одеса на межі екологічної катастрофи через аварію танкера

У морі біля місця аварії танкера в Одесі в 53 рази перевищено вміст нафтопродуктів. Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив виконуючий обов’язки голови Державної екологічної інспекції України Єгор Фірсов, передає УНН.

«Сьогодні біля Одеси сів на мілину танкер «Делфі» (під прапором Молдови). Державними інспекторами з охорони навколишнього природного середовища Кримсько — Чорноморського округу здійснено виїзд і проведено відбір проб вод на місці знаходження підтопленого танкера і переданий у відділ інструментально-лабораторного контролю Інспекції. В результаті, встановлено перевищення за вмістом у воді нафтопродуктів в 53 рази на місці аварії», — написав Єгор Фірсов.

Також він зазначив, що проводиться постійний моніторинг місця забруднення, державні інспектори перебувають на місці події.

«Представники Державної екологічної інспекції у відповідності з законом і процедурами розрахують збиток, нанесений навколишньому середовищі, з подальшим зверненням з претензією про відшкодування завданої шкоди. Зараз Державними інспекторами з охорони навколишнього природного середовища Кримсько — Чорноморського округу разом з представниками АМПУ проводиться повторне обстеження місця аварійного події і повторний відбір проб у зв’язку з появою плям маслянистого складу», — додав Єгор Фірсов.

Нагадаємо, танкер-заправник Delfi в сильний шторм вночі 21 листопада дрейфував на мілині на узбережжі в районі Одеського порту.

22 листопада перекинувся танкер. Пізніше всі члени екіпажу потерпілого судна були врятовані.