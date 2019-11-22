Арахамія обіцяв «тр*хнуть» депутатів: у «Слуги народу» пояснили різку заяву

Обіцянка глави парламентської фракції «Слуга народу» Давида Арахамии «тр*хнуть» депутатів, які намагаються «кришувати» в регіонах – це загроза, а не пропозиція.

Про це заявила народний депутат України від фракції СН Роксолана Пидласа у програмі «Гостре питання» на ObozTV. Вона схвалила різка заява голови фракції і роз’яснила, що міг мати на увазі Арахамія під словом «тр*хнуть».

«Знаєте, я рада, що він це сказав», – зізналася Пидласа.

«Я сподіваюся, що це не стосується фракції «Слуги народу» і в цілому депутатів 9-го скликання… Але це вже зовсім не поодинокі випадки, коли приїжджають люди з «великої землі», народні депутати, і починають намагатися «наводити порядки» в регіонах. На якій підставі? Які у них на те повноваження? У мене дуже багато питань з цього приводу», – пояснила вона свою точку зору.

Пидласа зазначила, що на депутатів фракції Арахамія може впливати адміністративними методами.

«Одне з найбільш суворих покарань – виключення з фракції. Але до кожної людини можна знайти індивідуальний підхід з індивідуальним покаранням. Наприклад, когось дисциплінує, якщо йому не будуть дозволяти ходити на ефіри. Для когось важливо, щоб його законопроекти виносилися на голосування в зал. Це теж дисциплінарні методи, які можуть застосовуватися до народних депутатів, якщо вони не зовсім етично поводяться», – розповіла політик.

На її думку, іноді достатньо і просто поговорити.

«Я сподіваюся, що до депутатів від «Слуги народу» доходить після розмови, що не потрібно робити», – додала нардеп.

На зауваження ведучого, що Арахамія використовував досить-таки грубе слово, Пидласа пояснила: «Він дуже експресивний».