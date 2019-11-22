Росія вийшла із Женевської конвенції щодо захисту мирних людей під час війни

У п’ятницю, 22 листопада, стало відомо, що кремлівські терористи вирішили позбавити себе від юридичних труднощів у майбутньому. Повсюдно початківці війни вбивці вийшли із Женевської конвенції, яка зобов’язала їх захищати цивільне населення під час збройних конфліктів.

Ватажок держави-агресора Володимир Путін підписав закон про вихід РФ з угоди 12 листопада.

Це означає, що росіяни не визнають статтю додаткового протоколу до цієї конвенції про визнання юрисдикції спеціальної комісії ООН, а також не будуть виконувати роль судового органу, що розслідує порушення.

За фактом, відтепер окупанти ще більше посилили свою безкарність, оскільки Організація Об’єднаних Націй може офіційно судити вбивць мирних жителів і дітей під час війни тільки якщо вони підписали конвенцію. Без цього ведення справ юридично не прописано, що створить неймовірну колізію при спробі залучити Путіна до відповідальності у разі подальшого здійснення ним військових злочинів.

Як відомо, лише за останні десятиліття російські виродки цілеспрямовано знищували мирне населення в Чечні, Грузії, Сирії та на Донбасі. Численні обстріли, бомбардування і використання хімічної зброї терористами проти не беруть участь у конфліктах жінок і дітей потрапляють порушення Женевської конвенції, яку росіяни пообіцяли дотримуватися.

Саме порушення пунктів цієї угоди та інкримінують кремлівським терористам в міжнародних позовах. Тепер же тяжби України проти Росії будуть продовжуватися, оскільки на момент скоєння більшості злочинів росіяни ще не вийшли з конвенції.

Але надалі домагатися винесення обвинувальних вердиктів проти развязывающих війни вбивць стане ще більш важко.