Глава АРМА Антон Янчук відсторонений від посади

Прес-служба Кабміну відредагувала новину про відсторонення керівництва агенства

Голова Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів Антон Янчук тимчасово відсторонений від виконання своїх обов’язків. Про це йдеться на офіційному сайті Кабінету міністрів України.

“Щоб уникнути некоректного трактування повідомлення про притягнення до дисциплінарної відповідальності керівника АРМА надаємо уточнену формулювання: “Урядом прийнято рішення про здійснення дисциплінарного провадження щодо Голови АРМА з подальшим усуненням на час дисциплінарного провадження”, – заявили в прес-службі КМУ.