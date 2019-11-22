Росія відреагувала на дані про “підводний ядерний вибух” у Південно-Китайському морі

Росспоживнагляд посилив моніторинг радіаційної обстановки на Далекому Сході з-за підвищення радіаційного фону в Південно-Китайському морі. Про це повідомляється на сайті відомства.

У повідомленні говориться, що підвищення рівня радіаційного фону було зафіксовано після радіаційного інциденту в Південно-Китайському морі. При цьому у відомстві не стали уточнювати, про який інцидент йде мова. «В даний час загроза негативного впливу на населення Російської Федерації відсутня», — відзначили в Росспоживнагляді, додавши, що ситуація залишається на контролі служби.

Видання Hal Turner Radio Show з посиланням на джерела 20 листопада повідомило, що в Південно-Китайському морі стався підводний ядерний вибух». За його інформацією, вибух нібито стався на глибині 50 метрів. Його потужність склала від 10 до 20 кілотонн у тротиловому еквіваленті. Якого-небудь підтвердження цих відомостей немає.

Крім того, Hal Turner Radio Show, посилаючись на дані глобальної мережі моніторингу навколишнього середовища uRADMonitor, зазначає, що на карті реєструються «значні» показання радіації.

Як зазначає радіостанція, в районі інциденту несуть службу підводні човни ВМС США.