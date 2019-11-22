Речницею Міноборони стала керівниця військового радіо й телебачення

Начальником Управління комунікації та преси Міністерства оборони України призначено підполковника Яну Холодну.

Як повідомляє “Новинарня“, про це сама Холодна написала у соцмережі Facebook у ятницю, 22 листопада.

“Ви ж знаєте, що для мене “Армія понад усе”. Тому будемо комунікувати і співпрацювати. Налагоджувати нові зв’язки і, звісно ж, реагувати на всі кризові штуки. Не вітайте. Потім, по результату”, – написала Яна Холодна.

Допис проілюстровано світлиною, на якій – паперовий ящик, нарукавні знаки та прапор. “Все найцінніше завжди зі мною. Прапори. Патчі. Декілька картин і …. бойовий настрій. З думкою про армію і за армію”, – каже новоспечена речниця оборонного відомства.

Військовослужбовець досі керувала військовим радіо “Армія FM” і “Військовим телебаченням України”. Раніше на посаді речника МОУ був Олексій Чорнобай.