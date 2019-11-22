Хитрий Труффальдіно з ФДМ

Новий голова Фонду державного майна Дмитро Сенниченко постійно влипає в дивні історії.

Прем’єр-міністр його чекав перед будівлею Фонду, оскільки Сенниченко не встигав до наради, то «зашквар» з київськими забудовниками.

Одна з останніх історій взагалі ні в які ворота не лізе. Затіяв Діма кадрову чистку у ФДМ. Але підійшов до справи не просто так, а за методом «слуги двох панів». Розповідав своїй кадровій жертві зворушливу історію: «ти ж розумієш, я до тебе дуже добре ставлюся, однак Ігор Валерійович чітко сказав…».

Дійсно, проти Коломойського особливо не попреш. Але у багатьох співробітників починався когнітивний дисонанс, оскільки вони знали про представників «Метінвесту» у Фонді, щільно сіли на проекти, цікаві Рінату Леонідовичу.

І начебто Сеніченко теж повинен розуміти, що Ігор Валерійович – це не Рінат Леонідович. Інакше до чого така клоунада?

Наші джерела стверджують, що сам Коломойський був не в курсі того, що у нього в ФДМ є такий «слуга», як Сенниченко. Своє здивування він висловив у властивій йому нецензурній формі.

Так кому ж служить наш Труффальдіно? Істина відкриється дуже скоро, коли почнеться приватизація об’єктів (майже 350), визначених у переліку Кабміну. Тут вже все буде зафіксовано документально.

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