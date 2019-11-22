Insider: ФСБ і росСМИ з допомогою відеомонтажу спробували спростувати звинувачення в крадіжці з катерів унітазів

Російські пропагандистські ЗМІ і ФСБ за допомогою примітивного відеомонтажу спробували спростувати заяви про те, що повернуті РФ українські бронекатери і буксир виявилися майже повністю розграбовані. Про це пише видання The Insider.

Так, агентство «» опублікувало з інтервалом у кілька годин два матеріалу майже ідентичного змісту, присвячені відео ФСБ, на якому нібито зображено процес передачі кораблів українській стороні.

Розслідувачі відзначають, що автори відео ФСБ і прокремлівські ЗМІ намагалися привернути особливу увагу до шильдіку «Зроблено в СРСР» на кораблі, очевидно, натякаючи на застарілість українського флоту. Але відомо, що буксир «Яни Капу» був побудований в 1974 році, а бронекатери «Бердянськ» і «Нікополь» — сучасні.

При цьому після перегляду опублікованого ФСБ ролика стає очевидно, що він нічого не доводить, пише The Insider.

«Представники України, які брали кораблі від російської сторони, показані на палубі одного з бронекатерів. Ні в одному кадрі, знятому у внутрішніх приміщеннях, немає жодної людини. Кадри з української прийманням і з справним обладнанням просто змонтовані найпримітивнішим чином», — йдеться в статті.

Крім того, наголошується, що неможливо встановити, коли були зроблені зйомки внутрішніх приміщень — у ході передачі або раніше. Втім, відзначають розслідувачі, якщо б це дійсно було під час передачі, то незрозуміло, чому там не чути нічиїх голосів. А якщо так, то відео не можна вважати доказом того, що бронекатери перед передачею не були розукомплектовані.

Нагадаємо, під час огляду повернутих Україні бронекатерів «Бердянськ» і «Нікополь», а також буксири «Яни Капу» виявилося, що вони повністю розграбовані. Зокрема, зникло технічне обладнання, надувні човни з двигунами, розетки, плафони, плити і навіть унітази.