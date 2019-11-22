Портрет вивчений. Як буде вести себе Путін із Зеленським

Упевнений: старий ФСБшник вже точно знає, як буде вести себе з Зеленським.

Путін: «Зеленський — симпатичний і щира людина».

Ну, ось і почалося. У точності, як я говорив. Але це тільки прелюдія. У нормандському форматі буде продовження «кохання»: «батьківські» поплескування по плечу, обійми, посмішки, дружні рукостискання, сусідство-братство-любов.

Я впевнений, що старий ФСБшник вже точно знає, як буде вести себе з Зеленським, щоб максимально принизити його в очах активної частини українців і додатково розхитати країну. Оскільки мета у Росії — хаос. І вкотре, як у 2014-му, але більш масштабний, стрибок.

У цьому сенсі дуже шкідливою ідеєю був 14-годинний марафон зі ЗМІ, якому багато хто так плескали, а я ні. Демонстрація повної відкритості нового президента з пресою не коштувала того детального психологічного портрета президента України, який змогли у всіх нюансах намалювати психологи ФСБ РФ.

Я впевнений, що Путін ще й цим скористається. Психологічно Зеленський перед ним абсолютно голий, з усіма особистими уразливими, які вивчені досконально.

Айдер Муждабаєв