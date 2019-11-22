«Провокація проти Зеленського і Путіна»: Разін розгромив ростб за Україну

Відомий продюсер Андрій Разін слідом за Максимом Галкіним розкритикував російське телебачення.

Він назвав провокацією проти президента Володимира Зеленського і глави Кремля Володимира Путіна той факт, що по всіх федеральних каналах майже цілодобово говорять про Україну Про це продюсер групи «Ласкавий травень» написав на своїй сторінці в Instagram.

«Вважаю, що канали «НТВ» і «Перший канал» потрібно переформатувати, тому, що Росія настільки втомилася від України і щоденної багатогодинної інформації про неї, що це – перебір. Росія, ми можемо хоча б на хвилину забути про них і поговорити, наприклад, про Білорусі. Та що ж це таке?» – обурився Разін

За його словами, на ростб куди не глянь, скрізь говорять виключно про Україну. У зв’язку з цим продюсер звернувся до колег з Кремля.

«Дорогі продюсери Кремля, зупиніть вже цей бєспрєдєл. Просто вже чути неможливо, вже бачити неможливо мордобій, вже неможливо бачити одні й ті ж пики, які дратують все населення Росії. Мені здається, що це – провокація проти Зеленського і Путіна», – резюмував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше на одному зі своїх концертів Максим Галкін розкритикував цензуру на російському ТБ і пожартував над вічним правлінням президента РФ Володимира Путіна, викликавши гнів в Держдумі.

Пізніше телепродюсер Леонід Мазор заявив, що у шоумена на тлі його висловлювань можуть початися проблеми з концертами, однак, на його думку, це можливо, якщо чоловік Алли Пугачової почне висміювати влада на заходах у Москві.