Генпрокуратура передасть в органи досудового розслідування 114 «справ Майдану»

В органи досудового розслідування буде направлено 114 виробництв щодо злочинів, вчинених на Майдані в 2013-2014 рр. Слідство не буде призупинено. Про це повідомляє прес-служба Генпрокуратури України.

«У зв’язку із закінченням строку повноважень досудового розслідування органами прокуратури 114 виробництв щодо злочинів, пов’язаних з масовими протестами в 2013-2014 рр., будуть направлені в органи досудового розслідування. При цьому прокурори спеціально створеного департаменту процесуального керівництва у цих процесах зможуть проводити невідкладні процесуальні дії для розслідування, поки не завершиться передача матеріалів справ у відповідні органи», — йдеться в повідомленні.

Відзначається, що Державне бюро розслідувань, в якому вже створили спеціальний слідчий підрозділ для розслідування злочинів, пов’язаних з Майданом, відійде 50 виробництв, Національне антикорупційне бюро — 43. Інші виробництва будуть передані в органи Національної поліції, СБУ та Державної податкової служби.

Раніше повідомлялося, що адвокат сімей «Небесної сотні» Євгенія Закревська оголосила голодування, вимагаючи прийняти зміни до закону, спрямовані на розблокування розслідування справ Майдану. За її словами, зараз голова ДБР Роман Труба створив «фейковое» управління у своєму відомстві, яке нібито буде займатися справами Майдану. А після цього, на думку адвоката, всі планують забути про ці справи.

Нагадаємо, згідно з чинним законодавством, 20 листопада 2019 року органи прокуратури припиняють досудове розслідування в кримінальних провадженнях, які є, і передають їх у відповідні органи досудового розслідування. Органи прокуратури будуть здійснювати процесуальне керівництво у кримінальних процесах.

У Державному бюро розслідувань створили підрозділ, який буде розслідувати «справи Майдану». Слідчі повинні приступити до роботи після того, як ГПУ завершить всі процесуальні дії і передасть ДБР матеріали кримінальних проваджень.