В Україні до опалення не повністю підключені шість областей

Опалення підключили вже в 99,9% житлових будинків в Україні. Про це повідомляє прес-служба Міністерства розвитку громад і територій.
«Станом на 22 листопада опалюються 99,9% об’єктів житлового та 99,9% об’єктів соціального фондів. На 100% підключені до опалення 18 областей — Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська і Чернігівська», — йдеться в повідомленні.
За даними міністерства, не підключені всі об’єкти соціальної та житлових сфер у шести областях:
- Запорізької (соціальна сфера — 99,5%);
- Кіровоградській (житлова сфера — 98,1%, соціальна — 99,5%);
- Одеської (житлова — 99,6%, соціальна — 99,8%);
- Полтавській (соціальна — 97,7%);
- Херсонській (житлова — 99,4%);
- Чернівецькій (соціальна — 99,7%) областях.
Відзначається, що в столиці опалюється 99,8% житлової сфери.