В Україні до опалення не повністю підключені шість областей

Опалення підключили вже в 99,9% житлових будинків в Україні. Про це повідомляє прес-служба Міністерства розвитку громад і територій.

«Станом на 22 листопада опалюються 99,9% об’єктів житлового та 99,9% об’єктів соціального фондів. На 100% підключені до опалення 18 областей — Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька, Черкаська і Чернігівська», — йдеться в повідомленні.

За даними міністерства, не підключені всі об’єкти соціальної та житлових сфер у шести областях:

Запорізької (соціальна сфера — 99,5%);

Кіровоградській (житлова сфера — 98,1%, соціальна — 99,5%);

Одеської (житлова — 99,6%, соціальна — 99,8%);

Полтавській (соціальна — 97,7%);

Херсонській (житлова — 99,4%);

Чернівецькій (соціальна — 99,7%) областях.

Відзначається, що в столиці опалюється 99,8% житлової сфери.