Корнієнко: Іванісова вже не повернуть у «Слугу народу»

Народного депутата Романа Іванісова не повернуть у фракцію «Слуга народу». Про це заявив голова однойменної партії, нардеп Олександр Корнієнко, повідомляє «НВ».

«Він припинив участь у фракції. Я думаю, що після всієї тієї інформації, яка була, ми вже не зможемо його повернути у фракцію, навіть якщо він захоче», – сказав Корнієнко.

За його словами, 2 грудня це рішення буде прийняте офіційно на засіданні фракції. Тоді ж планується виключити з фракції депутатів Ганну Скороход та Антона Полякова.

Нагадаємо, нардеп Роман Іванісов вийшов з фракції «Слуга народу» на час перевірки інформації про наявність у нього, нібито, погашеної судимості за зґвалтування.