У «Слуги народу» розповіли, як вчинять з депутатом-ґвалтівником

Народного депутата від «Слуги народу» Романа Іванісова, який опинився в центрі скандалу навколо нібито наявності погашеної судимості за звинуваченням у згвалтуванні, не повернуть у фракцію.

Про це повідомив перший заступник голови фракції «Слуга народу» у Верховній Раді і голова однойменної партії Олександр Корнієнко, передає «Апостроф» з посиланням на Новий час.

«Він припинив участь у фракції. Я думаю, що після всієї тієї інформації, яка була, ми вже не зможемо його повернути у фракцію, навіть якщо він захоче», — заявив він.

За словами Корнієнка, остаточне рішення щодо Іванісова буде ухвалено 2 грудня.