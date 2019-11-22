Арбітражний Трибунал вказав у назві справи проти РФ факт затримання 3 українських кораблів та екіпажів, — Зеркаль

З сьогоднішнього дня справа України проти Росії в Арбітражному трибуналі в Гаазі має назву «Спір про затримання трьох українських військово-морських кораблів та членів їх екіпажів».

Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомила заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль.

«Для нас було дуже важливо зафіксувати в назві не тільки порушення Росією норм міжнародного права, але і відобразити, що цей спір стосується наших моряків, які провели 9 місяців у в’язниці. І Арбітраж нас почув», — написала Зеркаль.

Вона також зазначила, що 22 листопада був отриманий перший процедурний наказ Арбітражного трибуналу, яким затверджено правила призначення, регламент та графік роботи Арбітражу.

«Позитивним можна вважати і те, що РФ не вдалося затягнути нас і Арбітраж в тривалий і багатоступінчастий процес. Згідно з розкладом, ми повинні представити свій Меморандум за 6 місяців, але ніхто не заважає нам підготувати і подати його раніше. І з моменту подачі нами Меморандуму у росіян буде 3 місяці для того, щоб скористатися своїм правом і висловити заперечення щодо юрисдикції», — додала Зеркаль.

За словами дипломата, Арбітраж також визначив, що письмові позиції сторін будуть оприлюднені в момент початку усних слухань, а мовлення агентів будуть відкритими.

«Щодо доступу громадськості до інших слухань, рішення будуть прийняті Арбітражем додатково напередодні слухань. Таким чином, РФ не вдасться приховати факти і свої порушення від широкої громадськості і спотворити історію. Звичайно, це справа не буде дуже швидким, але впевнена, що за гідність і свободу треба боротися до кінця», — підкреслила Зеркаль.

У четвер, 21 листопада в Гаазі почалися перші слухання арбітражного трибуналу у справі «Україна проти Росії» про порушення імунітету трьох українських військово-морських суден і 24 членів їх екіпажів.