Устинова: мене не можна назвати прихильницею Порошенко, але, коли виникають такі справи проти п’ятого президента – це, як мінімум, дивно

Багатьом в Україні досі незрозуміло, чому початку голодування Євгенія Закревська, яка є адвокатом майданівців і членів їх сімей.

Причина насправді в директорі ДБР Романі Трубі, який у свій час відкривав кримінальні справи проти майданівців. Тому дуже страшно передавати справи в руки людині, яка в свій час навпаки шукав докази, як би кинути протестувальників за ґрати, в руки людині у кабінет якого без стуку заходить одіозний Андрій Портнов, причетний до розстрілу Небесної Сотні. Про це в ефірі одного з каналів розповіла нардеп від «Голосу» Олександра Устінова.

За її словами, Роман Труба просто блефує. У п’ятницю Верховна Рада проголосувала у другому читанні за те, щоб Роман Труба залишив посаду директора ДБР і було оголошено відкритий конкурс на цю посаду. У п’ятницю Рада проголосувала, а в понеділок ми почули інформацію від ГБР про те, що відкриті кримінальні справи проти Порошенка.

Устинова підкреслила, що її особисто складно назвати прихильницею п’ятого президента, бо сама часто критикувала його, але, коли йдуть відкриті політичні переслідування проти п’ятого президента за надуманими звинуваченнями, то мовчати вже не можна.