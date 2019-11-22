«Вбивця» Бабченко назвав другої людини в своєму списку ліквідації

«Вбивця» журналіста Аркадія Бабченко Олексій Цимбалюк заявив, що наступним у списку мав бути колишній офіцер Федеральної служби безпеки Російської Федерації. Про це він повідомив в інтерв’ю ТСН.

Спочатку «кілер» не хотів називати ім’я, оскільки негативно ставиться до цієї людини, однак пізніше сказав, що це Ілля Богданов, який спочатку працював на ФСБ, а потім перейшов на бік України.

«Я чітко знав про перших трьох людей, яких повинен був ліквідувати. Я просто не знаю про інших людей і списках. І не знаю, де їх брали. Я повинен був працювати з трьома людьми. Другий з них теж громадянин Росії», — сказав Цимбалюк.

Він додав, що Богданов є просто шпигуном, якого вислали в Україну.

«Я не хочу піарити цю людину, тому що не дуже добре до нього ставлюся. Я вважаю, що це просто російський стукач, але він їм поки що не потрібен. Його контролюють і він не може працювати. В принципі, тепер я можу сказати. Ілля Богданов був другим номером у списку», — резюмував він.