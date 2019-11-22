ДБР таємно розслідує, як Порошенко забрав землю у Пшонки і повернув своєму соратнику

Державне бюро розслідувань веде засекречене кримінальне провадження про можливе зловживання владою у зв’язку з поверненням землі політику Аркадію Корнацькому. Про це повідомляє «УП».

Зазначається, що в 2012 році голова Первомайської РДА (Миколаївська область) передав у власність держави сільськогосподарську землю агрофірми Корнацького. А через деякий час, землю отримала компанія з орбіти сина генпрокурора Віктора Пшонки. У 2016 році президент Петро Порошенко скасував це рішення. На той момент Корнацький був нардепом БПП.

ДБР за ініціативою нардепа Михайла Добкіна почало розслідувати справу про зловживання владою «особами, які займали особливо відповідальне становище в органах державної влади». Мова йде про підготовку указу Порошенко.

Про яких саме людей і посадах йдеться – не уточнюється. При цьому в кінці жовтня – початку листопада процес, щодо указу Порошенко засекретили. У ГПУ кажуть, що не ініціювали це рішення, а в ГБР ситуацію не прокоментували.

Правоохоронці також ведуть справу стосовно самих рейдерів, яких Порошенко позбавив землі (ділянка 1553,97 га). Матеріали передали до суду – на лаві підсудних 6 осіб.