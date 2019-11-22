Шторм над Азовом. З острова Бірючий евакуювали 11 осіб

З острова Бірючий (смт Кирилівка Запорізької області) на суходіл рятувальники евакуювали 11 людей. Про це повідомляє ДСНС у Запорізькій області. “Завдяки оперативним і злагодженим діям та своєчасно вжитим заходам рятувальники доставили на суходіл 11 людей.

Медична допомога евакуйованим не знадобилась. Органами місцевої влади організовано їх перевезення на автовокзал Кирилівки”, – повідомили рятувальники.

Наразі повідомлень про необхідність надання допомоги пов’язаної з негодою від мешканців смт Кирилівка не надходило. У ДСНС зазначають, що що інженерна техніка та особовий склад перебуватимуть на цілодобовому чергуванні на місці події до окремого розпорядження. Як повідомлялось, з 20 по 22 листопада на Азовському узбережжі вирувала негода, сильні пориви східного вітру до 28 м/с, висота хвиль 15-20 дм призвели до підвищення рівня води на Федотовій косі в смт Кирилівка Якимівського району. Через шторм затопило близько 40 баз відпочинку. Вода сягає метра.

Бази не працюють. Острів Бірючий залишився відрізаним від суходолу, піщана дорога вкрита водою. Сьогодні близько 15:40 рятувальники ДСНС передислокували плаваючий транспортер з тягачем з Аварійно-рятувальної частини АРЗ СП смт Семенівка (Мелітопольський район) на острів для того, щоб оперативно надати допомогу населенню та провести невідкладну евакуацію у разі потреби.