Ахеджаков: порівняно з рештою «зеленої шоблой» Яременко чесна людина і непорочна особистість

Популярний український блогер Кім Ахеджаков у своєму блозі пише про те, що, аналізуючи нинішню політичну обстановку в країні доречно буде пояснити на прикладі, що таке теорія відносності.

За словами блогера, ще зовсім недавно, трохи більше тижня тому, він вважав нардепа від «Слуги народу» Богдана Яременка закінченим мудаком і аморальної особистістю. Вимагав його відставки з посади голови комітету і закликав скласти мандат депутата. Але минув тиждень і після всіх цих скандалів з постільними ” замміністрами, педофілами-ґвалтівниками, беспринципиальными рішалами думка змінилася.

Кім Ахеджаков підкреслює, краще прибрати свої руки від Яременко, тому що він майже свята людина. Порівняно з іншими його колегами з Зе-команди Яременко – чесна людина і непорочна особистість. Потрібно негайно дати йому в заступники Ківу, виділити їм кабінет в Раді і нехай собі там розважаються – повій водять або самоудовлетворяются. У будь-якому випадку, шкоди буде менше, ніж від діяльності інших «слуг народу».