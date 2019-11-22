Поляків звинуватив особисто Зеленського в кришуванні корупції і назвав прізвища стоять за «рішалами»

Опублікував скандальні аудіозаписи з Кривого Рогу депутат Антон Поляків виступив з гучною звинуваченням на адресу президента Володимира Зеленського та його соратників.

У своєму Telegram-каналі парламентарій пише, що в результаті так званих «криворізьких договорняків» звільнять тільки Клитину, тоді як безпосередні учасники переговорів залишаться безкарними.

Отже, згідно з припущенням Полякова, так званих «вирішував» дійсно можуть «кришувати» Зеленський та його оточення.

«Тим самим підтверджуються слова, які ми чули на аудіозаписи, і за цими рішалами дійсно стоїть Президент, ВП, Арахамія і Баканов. Інакше як пояснити таку безкарність?» – зазначив Поляков.

Нагадаємо, раніше Антон Поляків злив в мережу аудіозапис розмови, в якій, імовірно, фігурують депутата від фракції «Слуга народу» і начальник поліції Кривого Рогу.

Після публікацій даних матеріалів фігурантом скандалу стала також заступник міністра інфраструктури Олександра Клитина. Чиновниця, за версією Полякова, могла отримати свій пост через ліжко.