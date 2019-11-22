«У нього немає почуття сорому»: Шустер розповів про суд з Коломойським

Перше слухання у суді з розгляду спору між журналістом Савіком Шустером і бизнессменом Ігорем Коломойським має відбутися 28 листопада 2019 року.

Про це заявив Шустер в ефірі радіо Новий Час.

«Мені на його місці було б соромно, але у нього немає цього почуття», — заявив Шустер після розповіді про деталі претензій Коломойського, — «А що мені залишалося? Подавати в суд… От 28-го перше слухання. Природно, програємо — програємо: мені все одно, але інших механізмів захисту немає. «Ви говорите неправду», — це ж не відповідь. Нехай суд скаже».