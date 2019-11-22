В Іспанії з церкви епохи Відродження зробили житловий будинок

Церква другої половини ХVІ століття знаходиться в місті Сопуэрта. Останні орендарі покинули її в минулому столітті. З тих пір дах будівлі обвалилася, внутрішні перекриття були зруйновані.

Студія Garmendia Cordero Arquitectos запропонувала трансформувати історичну споруду в житловий будинок, що відповідає сучасним вимогам. «Потрібно вкрай обережне втручання в історичний об’єкт, щоб не порушити не тільки саму цінність будівлі, але і гармонію місця в цілому», — розповіли представники студії.

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У підсумку за проектом La Iglesia de Tas церква перетворилася в незвичайне житло площею 190 квадратних метрів, розташоване в оточенні гір з пишною рослинністю.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», житловий будинок в церкві, тим більше недіючої — це ще не найдивніше. А от у Бельгії після богослужіння церква перетворюють в бар.

За матеріалами Novosti-n.org

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