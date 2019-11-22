В Іспанії з церкви епохи Відродження зробили житловий будинок

Церква другої половини ХVІ століття знаходиться в місті Сопуэрта. Останні орендарі покинули її в минулому столітті. З тих пір дах будівлі обвалилася, внутрішні перекриття були зруйновані.
Студія Garmendia Cordero Arquitectos запропонувала трансформувати історичну споруду в житловий будинок, що відповідає сучасним вимогам. «Потрібно вкрай обережне втручання в історичний об’єкт, щоб не порушити не тільки саму цінність будівлі, але і гармонію місця в цілому», — розповіли представники студії.
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Іспанія (Королівство Іспанія – держава на південному заході Європи, яке займає більшу частину Піренейського півострова.
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Столиця – Мадрид
Найбільші міста: Мадрид, Барселона, Валенсія, Севілья
Форма правління – Парламентська монархія
На території – 504 782 км2 (51-я в світі)
Населення – 47,73 млн чол. (26-я в світі)
Офіційна мова – іспанська
Релігія – католицизм
ІЛР – 0,876 (26-я в світі)
ВВП – $1,381 трлн (14-я в світі)
Валюта – євро
Межує з Португалією, Марокко, Францією, Андоррою
У підсумку за проектом La Iglesia de Tas церква перетворилася в незвичайне житло площею 190 квадратних метрів, розташоване в оточенні гір з пишною рослинністю.
Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», житловий будинок в церкві, тим більше недіючої — це ще не найдивніше. А от у Бельгії після богослужіння церква перетворюють в бар.
За матеріалами Novosti-n.org
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