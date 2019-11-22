Одеський депутат виступивши на російському телебаченні

Депутат Одеської міської ради Богдан Гіганов виступивши в ефірі російського телеканалу “Росія 1”.

Про це на своїй сторінці у Facebook заявив блогер Дем’ян ян Ганул.

Зазначимо, що ведучою програми “60 хвилин”, в ефірі якої виступивши Гіганов, є російська пропагандистка Ольга Скабєєва, яка нещодавно пригрозила в’їхав їхати до Києва на танку та влаштувала істерику через українську мову. Також вона перешкоджала роботі української делегації в ПАРЄ і намагалася спровокувати лідера Радикальної партії Олега Ляшка.