Грабіж кораблів: з’ясувалося, що Росія зробила з трусами українських моряків

У Росії заявили, що деякі особисті речі українських моряків на захоплених у Керченській протоці кораблях «згнили з-за вогкості».

Про це повідомив адвокат українських моряків Микола Полозов в ефірі ObozTV. Зокрема, мова йде про предмети одягу (у тому числі нижньому білизна) – кораблі «Бердянськ», «Нікополь» і «Яни Капу» повернулися в Україну повністю розграбованими.

Російські слідчі пояснили адвокату, що згнилі речі вони знищили.

«Як мені пояснили слідчі, із-за вологості і умов утримання – кораблі були без догляду – частина речей, які там залишилися, були дуже сильно пошкоджені… Просто кажучи, деякі предмети одягу згнили. Тому вони не стали їх віддавати, а знищили», – розповів Полозов.

Він уточнив, що кораблі близько 10 місяців перебували фактично без нагляду: «Їх пришвартували в Керчі, де прикордонний мовляв. Провели на них якісь слідчі дії, вилучили все, що необхідно. І вони ось так і стояли».

Полозов нагадав, що серед офіційно вилучених речей – всі боєприпаси, особиста стрілецька зброя і штатний озброєння (автомати Калашникова, пістолети, гранати), а також мобільні телефони, комп’ютери і флеш-накопичувачі моряків.

Крім того, росіяни вилучили радіонавігаційне устаткування.

«Там американська система коштує. На мій погляд, вона може представляти інтерес для російських військових. Тобто це вже область промислової або військової розвідки», – додав Полозов.