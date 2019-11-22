Сироватки від дифтерії немає: Комаровський озвучив дані про смертельну хворобу в Україні

Лікар-педіатр Євген Комаровський заявив, що в Україні залишилося максимум десять доз сироватки проти дифтерії, спалах якої спостерігається останнім часом.

Він розкрив правду в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера» у п’ятницю, 22 листопада.

«Дифтерія лікується одним-єдиним ліками, яке називається протидифтерійна сироватка. Незважаючи на те, що міністру (Зоряні Скалецьке – Ред.) навішали локшини на вуха, її немає. Реально у нас сироватки в Україні на лікування 10 важких випадків дифтерії. І поки їх довезуть… Сироватки немає!» – сказав лікар.

Комаровський також поділився, що його пацієнтам довелося б при дифтерії їхати в Росію, де спокійно за нашим рецептом можна купити сироватку.