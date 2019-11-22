Били, тягали за волосся та змушували брехати. Поліцейські катували дітей в інтернаті

Діти заявили, що до знущань над ними причетні, щонайменше, троє поліцейських. Про це повідомляє “Слідство Інфо”.

Вихованці даного закладу часто повідомляли про жорстоке ставлення до них зі сторони вихователів та інших працівників закладу. Проте цього разу вони назвали імена трьох працівників ювенальної поліції. Відповідно до свідчень дітей щодо вчинення протиправних дій можуть бути причетні Андрій Крецул – інспектор ювенальної поліції, Володимир Жарчук – поліцейський з ювенальної превенції, в обов’язки якого входитиме розшук зниклих дітей, Вахтанг Трапаїдзе – працівник ювенальної превенції Хмельницького райвідділку.

Перші двоє свідків, Олена та Аня, розповіли, що зазначені вище представники поліції, били їх, тягали за волосся, змушували говорити на камеру неправдиві речі та інше. Варто зазначити, що восени 2019 року з притулку втекло ще три вихованки : Мирослава, Лєра та Віка. У своїх свідченнях вони підтвердили слова перших двох дівчат.

У статті повідомляється, що правоохоронці регулярно бували в притулку “Світанок”. “Виховні” роботи вони проводили проводиться в актовій залі, де розмовляли та били дітей. Цікавим є той факт, що мати Лєри, помітивши синці на тілі доньки та дізнавшись від неї усю інформацію, подала заяву до поліції на Андрея Крецула. Проте пізніше вона розказала, що дитину без її відома привезли до поліції та змусили відмовитися від звинувачень.

Після цього вони повторно подали заяву на протиправні дії співробітника поліції стосовно дитини до головного управління одеської поліції. Наразі відомо, що Генеральна прокуратура і Державне бюро розслідувань розпочали декілька кримінальних проваджень щодо подій у “Світанку”. В результаті слідчих дій, був затриманий один з охоронців власності охоронної фірми “Центр”, яка співпрацювала з притулком.

Йому оголосили підозру у катуванні дітей. Ведуться розслідування щодо причетності поліцейських до знущань над дітьми. Начальник ювенальної превенції Віталій Капуляк заявив, що Андрея Крецулу було звільнено, а про причетність інших фігурантів справи до знущань над дітьми йому нічого не відомо.