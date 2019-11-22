На Львівщині іноземець на «Бентлі» збив пішохода

Поліцейські встановлюють обставини ДТП у Яворівському районі, де іноземець на «Бентлі» збив пішохода.

Про це кореспонденту ГолосUA повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

Як розповіли в прес-службі, дорожньо-транспортна пригода сталася 21 листопада близько 18:00 на автодорозі «Львів-Краківець» неподалік одного з сіл у Яворівському районі.

«Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Бентлі», 63-річний іноземець, скоїв наїзд на пішохода, тридцятирічного львів’янина, якого з тілесними ушкодженнями були госпіталізовані», — розповіли в прес-службі.

Зараз правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.