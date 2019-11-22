Зеленський запросивши Трюдо до України

Президент України Володимир Зеленський провів телефону розмову з прем’єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Про це повідомляє Офіс президента. Глава держави привітав Джастіна Трюдо з перемогою Ліберал

ьної партії Канади на парламентських виборах і формуванням нового уряду. Зеленський також подякував за послідовну позицію Канади щодо збереження політики санкцій проти Росії.

Джастін Трюдо зі свого боку привітав звільнення полонених українських моряків і повернення захоплених Росією суден. Він також позитивно оцінив домовленості щодо проведення саміту у Нормандському форматі 9 грудня.

Глава канадського уряду схвально відгукнувся про рішучі кроки в рамках реалізації амбітної програми реформ і запевнив, що Канада продовжить надавати активну допомогу в цьому напрямі. Зеленський висловив сподівання на поступову лібералізацію Канадою візового режиму для громадян України, що має ще більше зміцнити взаємини між народами двох країн.

Президент України також запросивши Трюдо відвідати нашу країну з офіційним візитом.