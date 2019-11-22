У Києві п’яна 19-річна «мажорка» на Porsche влаштувала серйозну аварію

У Києві п’яна 19-річна дівчина на елітному кросовер Porsche Macan влаштувала серйозне ДТП. Аварія сталася вранці на вулиці Старонаводницькій в Печерському районі.

Як повідомляє прес-служба «Київавтодору», водій Porsche не впорався з керуванням, виїхав на тротуар і збив 14 метрів дорожнього огородження і 20 метрів пішохідного огородження.

Від сильного удару частина дорожнього огородження відлетіла на територію бази КП «ШЕУ Печерського району», де в цей час перебували робітники. На щастя, ніхто з них не постраждав.

фото dtp.kiev.ua





Кросовер, в якому перебувало чотири людини, перекинувся і загорівся. Співробітники КП відразу витягли з автомобіля і загасили його.

За інформацією порталу Київ Оперативний, за кермом Porsche перебувала Владислава Евтягина, 2000 року народження. У дівчини були явні ознаки алкогольного сп’яніння. Пізніше прилад Драгер показав — 1,43 проміле.

«Через деякий час на місце приїхали друзі бухий компашки на елітної коритце з днз # AH3333 ??, зняли номерні знаки з Porsche і намагалися відкупитися 100 $ від власника Лади, в яку вони також влетіли», – йдеться в повідомленні.