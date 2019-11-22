Трамп прокоментував ймовірну відставку Помпео

Майкл Помпео, який обіймає посаду державного секретаря США, може дійсно висунути власну кандидатуру на виборах в Сенат від штату Канзас у 2020 році. Таку ймовірність визнав глава Білого дому Дональд Трамп, про що інформує Reuters. Таким чином, Трамп підтвердив, що Помпео може залишити посаду держсекретаря США.

Згідно словами Дональда Трампа, Майк Помпео може балотуватися в Сенат Сполучених Штатів Америки в 2020 році в його рідному штаті Канзас. При цьому, за словами президент США, якщо Помпео вирішить йти на вибори, він легко переможе.

Глава Білого дому зазначив: «Він любить жителів Канзасу. Якщо він буде думати, що є шанс втратити це місце, я думаю, що він зробить це, і він виграє, тому що вони люблять його в Канзасі». Відзначається також, що чинний сенатор від Канзасу республіканець Пат Робертсон вирішив не балотуватися на наступних виборах. Крайній термін подачі кандидатури на виборах закінчується в червні 2020 року.