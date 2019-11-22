Як «вирішувала» Януковича і ймовірний агент ФСБ Андрій Портнов «вирішує» справи Майдану

Є цілий ряд моментів, які входять у протиріччя з прагненням Офісу Зеленського применшити вплив Портнова на судову та правоохоронну систему.

В останні дні родичі і товариші загиблих взимку 2013-2014 активно вимагають покарати вбивць Небесної сотні. Наближається шоста річниця початку Евромайдана, в честь якої громадськість запустила флешмоб «Не ЗЛИй #СправиМайдану». Активісти проводять пікети на Банковій, вимагаючи продовжити розслідування масових злочинів, скоєних на Майдані. Для чого перевести у Держбюро розслідувань найбільш ефективних співробітників Управління спецрозслідувань Генпрокуратури.

Тоді як впливовий приятель глави президентського Офісу Андрій Портнов вимагає посадити колишнього начальника цього управління Сергія Горбатюка, амністувати «чорну роту Беркута» (під керівництвом втік до Москви Дмитра Садівника) і порушити УД проти учасників Революції гідності. За вбивства міліціонерів і державний переворот.

1. Сім мільйонів «за моральну травму і картинка з дружками, які засіли на Банковій

Хоча у Володимира Зеленського продовжують заперечувати зв’язок з колишнім заступником глави Адміністрації Віктора Януковича, вірити у це все важче. Адже цей персонаж, висловлюючись зрозумілою йому мовою – борзеет з кожним днем.

Є цілий ряд моментів, які входять у протиріччя з прагненням Офісу Зеленського применшити вплив Портнова на судову та правоохоронну систему. Чого варто недавнє рішення, винесене суддею Сергієм Вовком, якого багаторазово намагалися звільнити якраз за неправосудні рішення.

Вовк вирішив, що санкції уряду Канади проти Портнова і вимушене перебування за кордоном спричинили йому моральну та матеріальну шкоду в 6,8 мільйонів гривень. І цю суму, на думку Вовка, повинні виплатити Портнову українські платники податків. Ось це скандальне рішення Печерського райсуду: http://reyestr.court.gov.ua/Review/83587514

Явно незаконне рішення Печерського райсуду столиці вже пройшло апеляцію і, якщо ГПУ не оскаржить його у Верховному суді, Держава буде фінансувати хотілки подільника Януковича.

Бути може, від рішення Вовка у Портнова закрутилася голова? Або все-таки праві його друзі-антимайдановцы (зразок Шарія), які натякали, що Він причетний до «сходження на престол» Володимира Зеленського?

З повідомлення на офіційному сайті Президента за 18 листопада дізнаємося: одіозний юрист записався в журналісти, чиєю «журналістської діяльності» заважають, виявляється, «колеги» з «Радіо Свобода». Така офіційна реакція на кравецькі «наїзд» на програму «Схеми». «Вирішувала» раніше виклав в публічний доступ персональні дані водія знімальної групи і пригрозив, що продовжить оприлюднити інформацію про журналістів, захищену законом: https://www.president.gov.ua/news/ofis-prezidenta-vzyav-do-vidoma-argumenti-andriya-portnova-u-58385

18 листопада екс-заступник глави АП Януковича Портнов опублікував задоволене фото з Банкової, де у нього начальником Офісу Президента працює колишній помічник. Збільшивши цю «картину», можна розглянути на ній трьох дружків: самого Портнова, А. Богдана і його заступника в Офие Зе — тезку Смирнова – колишнього адвоката Лукаш.

Але давайте нагадаємо «слугам народу» — хто такий пан Портнов. Це той самий поплічник Віктора Януковича, який у лютому 2014 назвав протестувальників терористами і виступив в числі співавторів ідеї «АТО імені Щоголіва»:

В епоху Януковича його називали виключно «смотрящим за судами», який в ручному режимі керував фейковим правосуддям. Але так само не варто забувати, що ще перш роботи на Януковича у цієї зловісної фігури був досвід юридичного супроводу олігарха Ігоря Коломойського. Люди, занурені в тему, запевняють, що допомогу надавав Портнов в його рейдерських справах (Коломойський уточнював: «Він мені допомагає юридично 20 років»).

А так само в багажі у Портнова досвід обслуговування інтересів Юлії Тимошенко, і в тому числі — в її кабальних газових угод з Росією в 2009 році. Саме в якості нардепа від БЮТ Портнов влаштував до себе майбутнього главу Офісу Зе Андрія Богдана, який ходив у помічниках рік. Але характерно те, як легко Портнов продав Тимошенко і перебіг до її затятого опонента Януковича.

А ще Він — автор «неперевершеного КПК», який порушує права потерпілих. Це йому треба сказати спасибі за те, що десь 80 % затримань у нас в країні неминуче проводяться з порушеннями. Що дає зубастим захисникам можливість відбити у правосуддя будь-якого, хто має товстий гаманець. Щоб ви розуміли, про що йдеться, послухайте одного зі слідчих: «Якщо ми встановили серійного вбивцю не відразу, а, наприклад, через півроку, то не маємо права його затримувати без рішення суду, та до суду за дозволом на затримання, якщо він не ховається, йти не можемо. І взагалі до повідомлення про підозру не маємо права йти в суд за запобіжним заходом. Спочатку зобов’язані викликати цього маніяка до себе для вручення повідомлення про підозру. Потім — звернутися з клопотанням про обрання запобіжного заходу у суд. І тільки потім, не пізніше, ніж за 3 години до розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу — вручити йому копію клопотання і попросити приїхати до суду».

2. Чому дедлайн — 20го. І чому з такими директорами як Труба «справах Майдану» — «труба»

«Просимо виконувати свої службові обов’язки. Дедлайн — 20 листопада. Ми хочемо гарантії того, що влада не будуть «зливати» розслідування злочинів, вчинених взимку 2013 – 2014. І це нам допоможе зрозуміти — як ми проведемо майбутню зиму», — говорить Юрій Аксенин, голова організації сімей Небесної сотні на пікеті 14 листопада біля Офісу Зе.

14 листопада під Офісом Президента члени сімей Небесної сотні і друзі убитих на асфальті виклали свічками: «Майдан забуттю не підлягає». На одному з плакатів написали, що кожного ката чекає розплата. «Погрожували» вбивцям майданівців «народним судом».

Родичі і друзі убитих вважають, що розслідування справ Майдану» з нинішнім підходом приречене. Незавершені справи зіллють, а розслідуванні не доведуть до розуму – якщо після 20 листопада всі «справи Майдану» передадуть не знайомим з ними слідчим ДБР. А крім того — пікетувальники переконані, що на рішення ДБР незаконно впливає Андрій Портнов.

Тому кілька днів поспіль вони приходили на Банкову з портретами героїв Небесної сотні і плакатами: «Не зрадь Майдан», «Де обіцяна справедливість?», «Справи Майдану – іспит на гідність» і «20.11.19 – дедлайн. Що далі?».

«Якщо не консолідуємося (проти реваншу проросійських сил), наші нащадки будуть вчити історію України, написану в РФ, і це буде історія про те, як в Україні взимку 2014 стався переворот», — один з пікетників нагадує, що майданівці склали кістяк добровольців, які зупинили просування агресора вглиб країни в 2014ом.

«Ви отримали благословення на захист свого майбутнього і майбутнього онуків», — каже вдова героя Небесної сотні Віктора Швеця, який, будучи беззбройним, отримав на Інститутській дві кулі 18.02.2014.

Дивіться наше відео про те, що думає потерпіла про нинішній ситуації з розслідуваннями:

Тамара Швець не пропускає засідань судів по справах Майдану». Вона ще в 2015ом кричала суддям: «Вони полювали! І якщо їх випустять, вони знову будуть полювати!». Адже в одному з перших засідань генерал-майор СБУ Щеголєв саме так і висловився: «Ми полювали на тих, хто був у Будинку Профспілок».

«Генерал СБУ командував АТО на Майдані (це «АТО» розв’язало руки «Беркуту»– Прим.Ред) і віддавав злочинні накази, а його випустили. Збираються знести годинник на Інститутській і весь пагорб (де розстрілювали майданівців), поставити беркутовские щити і написати на них імена вбитих», — говорить Тамара Швець.

Вдова обурена тим, що екс-бійцю спецпідрозділу МВС «Беркут» Сергію Тамтуре, обвинуваченому в розстрілах (детальніше: https://ord-ua.com/2018/04/03/chernaya-rota-idealnyie-shtyiki-rezhima/?page=2), нещодавно змінили запобіжний захід на нічний домашній арешт. А колишньому голові СБУ у Києві та області Олександру Щеголеву (ми і про справу Щоголіва писали: https://ord-ua.com/2017/11/25/kievskie-slugi-lubyanki-i-ih-dela-kino-pro-nuland-ato-imeni-schegoleva/) замінили запобіжний захід на особисте зобов’язання.

Щеголєв тепер може їхати в т. н. «ДНР», де прописаний, чи на лікування в Ізраїль (залишаючись все ще підсудним). Швець так само побоюється, що влада знищить місце проведення слідчих дій. приводом будівництва Меморіалу…

«Справах Майдану – Труба?» — це натяк на прізвище директора ДБР. Романа Трубу потерпілі і друзі убитих вважають підконтрольним «смотрящему» Януковича. Портнов не приховує планів «переписати історію» зими 2013-2014.

Один з організаторів пікету Сергій Мазур каже «ОРД»: «Механізм розслідування працював (5, 5 років) — не завдяки, а всупереч. А тепер хтось вирішив, що все, вистачить. Є і прокурора, і в поліції слідчі, які успішно працювали над «майдановскими справами». Всі вони повинні продовжити роботу, тому що у нас немає другої Небесної сотні. І якщо ми зараз це проковтнемо, всі злочини повторяться».

На наступний день після цього пікету у ВР пройшла поправка 320 до закону про Держбюро розслідувань, яка дозволить усунути Романа Трубу з ДБР. Що непогано — Труба адже людина досить випадковий на посаді, яка з 20 листопада набуває особливої ваги.

Але сім’ї Небесної сотні домагалися прийняття поправки 318, яка дозволила б слідчим колишнього департаменту спецрозслідувань ГПУ та інших органів безперешкодно перевестися в ГБР, в тому числі – і вже звільненим.

За словами адвоката Небесної сотні Євгенії Закревської «більшого мудацтво» вона давно не бачила: ВР висловила презирство до всіх, хто бажає справедливості — «не встигнувши» розглянути поправку 318 Не проголосувавши поправку № 318 до законопроекту № 2116, народні депутати залишили питання про «справи Майдану» в підвішеному стані до 3 грудня. 3.Вкрадені тома з вбивствами міліціонерів і п’ятирічний підсумок роботи «департаменту Горбатюка» Портнов відверто глумиться над Небесною сотнею. У своїх публічних виступах не приховує, що його мета – представити людей, які жертвували собою заради проєвропейського курсу України, як маргіналів, а Революцію гідності — як державний переворот.

Він же за кілька місяців анонсував звільнення колишнього керівника «майдановского департаменту» у ГПУ Сергія Горбатюка.

Про слідчі дії ДБР Порнов «якимось дивом» дізнавався раніше за всіх. Він заздалегідь знав про арешт екс-нардепа С. Пашинського. І про будь-виклик на допит фігурантів резонансних справ з оточення П. Порошенко. І це стало причиною підозр, що працівники ДБР протизаконно співпрацюють з Портновим. Джерело витоку так і не був виявлений, а г-н Труба заперечував витік, з-за чого багато хто впевнені, що джерелом був саме він. А нещодавно Андрій Портнов передав Трубі 2 томи УД, які невідомо яким чином у нього опинилися.

Томи зникли з управління спецрозслідувань Генпрокуратури і Портнов, який їх «знайшов», звинувачує в крадіжці матеріалів ненависного йому Горбатюка. А колишній керівник управління спецрозслідувань звинувачує самого Портнова. Другий варіант (про крадіжку томів справи в інтересах Портнова) виглядає логічніше. По інформації «ОРД», в управлінні спецрозслідувань працював прокурор, якого підозрювали в незаконному співпраці з захистом «беркутівців». Це Микола Ніколаєв, якого в 2018м його просили звільнити підлеглі.

Однак, цей співробітник користувався заступництвом А. Стрижевської і С. Кизя (колишніх заступників Ю. Луценко – Прим.Ред), і про Кізе ми теж писали. У коментарі «ОРД» організатор пікету на Банковій Сергій Мазур підтримав версію про причетність до крадіжки матеріалів справи прокурора Миколаєва – див. наше відео: Сергій Мазур вважає, що управління спецрозслідувань ГПУ в цілому показав непогані результати: підозра у вбивстві протестувальників повідомлено 67 особам, 16 з яких вже в суді (КС про вбивство 48 і пораненні 80 осіб «беркутівцями» слухається з весни 2016го).

Однак, у Зе-команді дотримуються думки, що департамент Горбатюка проявив однобокість у розслідуваннях (не знайшов винних у вбивствах силовиків). І тут вгадується збіг з позицією Портнова. Він у всіх ефірах на каналах Ст. Медведчука заявляє, що завданням цього департаменту і особисто Горбатюка було вивести з-під відповідальності ту частину стрілків, яка після перемоги Майдану стала владою. «Горбатюк забезпечував політичні репресії проти опонентів майдану так, щоб вигородити Порошенко», — каже Портнов.

За його словами, у томах, які він передав Трубі, знаходяться диски з відеозаписами, де видно, як майданівці стріляють по міліціонерам. Це, як вважає Він, повинно стати підставою для притягнення екс-спікера ВР А. Парубія і екс-нардепа С. Пашинського. За нашими ж даними, у вкрадених томах знаходяться записи трансляцій подій на Майдані, які прокурор ГПУ Микола Ніколаєв витребував у телеканалів і які перебували у відкритому доступі. А крім того — матеріали щодо потерпілого правоохоронця, який був поранений. І зникли ці томи саме розпорядження прокурора Миколаєва.

Так само ми з’ясували, що нинішній нардеп Парубій, як мінімум, був допитаний, а версія «снайперської гвинтівки Пашинського» детально перевірялася. Був встановлений господар мисливської рушниці (яким виявилася гвинтівка), проведені експертизи, які показали, що це зброя у вбивствах не брало участь. Перевірялася й інша відома версія – про стрілянину з готелю «Україна». Але поранених або убитих, хто б отримав вогнепальне поранення саме з готелю «Україна» немає. Що стосується вбивства правоохоронців, відомо про залучення двох майданівців, які самі зізналися, що стріляли. І серед них — Іван Бубонець, про нього ми розповідали).

Розслідування справ, у яких підозрювалися майданівці, було заблоковано керівництвом Генпрокуратури. Екс-глава ГПУ Ю. Луценко особисто втрутився, щоб замінити прокурорів, які намагалися докопатися до істини у справі Бубонця».

Тут варто нагадати — що Луценко втручався в наслідок з метою «відмазування» Е. Лукаш і активно «зливав» справи щодо інших спільників Януковича.

Не дивно, що того ж Ю. Луценко майданівське громадськість запідозрила в каналізації справ щодо Портнова. А після усунення Горбатюка з ГПУ керівником управління по нагляду в процесах щодо злочинів на Майдані став Віктора Мисяк, який перешкоджав розслідувань. Не дарма, як видно, Портнов публічно заявляв, що його мета — «закошмарити Горбатюка».

Заяви Портнова на Горбатюка стало підставою для розслідування ДБР за статтею «Службова недбалість», чому Роман Труба присвятив окремий брифінг. Але при цьому Труба заперечував підстави для «справи на А. Богдана і А. Портнова», які оприлюднила екс-нардеп Т. Чорновол. І знову — логічне пояснення звільнення «головного по справах Майдану» Сергія Горбатюка: за нашими даними, його управління, як раз-таки і займалося ці справою (Порнова-Богдана) впритул.

Коротко нагадаємо суть: мова йде про рішення виплатити близько 3 мільярдів державних коштів Міноборони РФ – таке рішення було винесено українським судом того періоду, коли Портнов керував управлінням з питань судоустрою АП Януковича, а Богдан працював у Кабміні Азарова заступник міністра Кабінету міністрів. Богдан представляв у суді Україну, але зіграв на боці опонентів, забезпечивши їх аргументами.

Управління Горбатюка ще в червні 2018 році підготувало проекти підозр суддям, яких підозрювали у винесенні неправосудних рішень. Але, починаючи з червня 2018 ці підозри не підписувалися заступниками Луценко – А. Стрижевської і С. Кизем (без чого слідчі з департаменту спецрозслідувань просто не могли рушити далі). Наступним кроком могло б стати пред’явленні підозри самому Андрію Богдану, який, нагадаємо, літав до Москви напередодні скасування Евроассоціаціі у складі делегації Азарова.

Тобто виглядає так, ніби кримінальну справу, пов’язану з Богданом і Портновим, може бути однією з причин розгрому управління, яке так само займалося злочинами кліки Януковича поряд з «справами Майдану»… 4.«Я тебе в рот е@@л»… Або: Ностальгія за старими добрими часами» Януковича Реноме «успішного юриста», яке юзають українофоби і колаборанти з ПР руйнують брудні повідомлення Портнова. Він розсилав їх усім прокурорам Генпрокуратури, так чи інакше причетним до розслідувань кримінальних справ щодо нього. Це погрози вбивством і зґвалтуванням, що розкривають схильність до садизму і мужолозтва. Деякі фрагменти листування занадто мерзотні, щоб їх публікувати.

Інші ми не можемо оприлюднити, щоб не зашкодити слідству (публікуємо тільки те, що вже можна). Але спочатку нагадаємо, що ж це за справи щодо Портнова, у яких, за даними «ОРД», ще є перспектива, і які поки не поховано.

1)УД про погрози Інні Богословській 18 лютого 2014 р. «Я сказала, що автор законів 16 січня Портнов, який одного разу вже посадив в тюрму Тимошенко – тому що він писав для неї «газові угоди», посадить у в’язницю і Януковича (з допомогою законів 16 січня). Увечері того ж дня мені особисто зателефонував Портнов, і з таким матом, якого я в житті не чула, сказав: «Ми зараз расправимся з цими, а потім займемося тобою, і ти будеш сидіти в такій камері, після якої жінкою вже не будеш… Смерті (на Майдані) — це були смерть (його) сценарієм. Аморально — вимагати від людей, у яких стріляють, і відносно яких мають плани їх закатати під асфальт, щоб вони сиділи мирно»:

2)УД про вплив на суддів та працівників інших органів з метою прийняття незаконних рішень і координація незаконного переслідування «майданівців» в 2014 році. Встановлено, що головам судів надходили дзвінки з підрозділу, який очолював Портнов.

3) УД про участь у «АТО імені Щоголіва», в якому Він намагався залучити для придушення майданівців українську армію. А оскільки Портнов продовжує розсилати повідомлення з погрозами — виникло ще одне провадження.

4) УД про вплив на працівника правоохоронного органу з метою перешкодити виконанню ним службових обов’язків або добитися прийняття незаконних рішень – то, в якому йдеться про погрози працівникам прокуратури.

Повідомлення від екс-глави адміністрації Президента Януковича можна назвати шокуючими, а можна — просто відповідними духу «єнакіївських», яким він прислуговував.

Ці «тексти» розкривають темну сторону «респектабельного юриста» з «біло-блакитної» команди — нарцисизм упереміш з комплексом неповноцінності і сексуальні розлади (є люди, яким, щоб відчувати себе повноцінними, необхідно застосовувати насильство і принижувати).

Важко повірити, що таке писав чоловік, який отримав мінімальну освіту і виховання. Але всі погрози надходили саме з номерів, які журналісти використовували, щоб отримати коментар у суб’єкта на фото вище (фото – Фейсбук А. Портнова).

Ці смс з погрозами прокурору Олександру Божко, якого Портнов тероризував вже в 2019 році, були опубліковані в минулому місяці. Однак, такі ж отримували багато слідчі ГПУ в 2016-2018 рр ..

Стиль і манера демонструють справжнє обличчя бандитського «рішали», звик досягати результат з допомогою злочинів.

Але ось що «не доходить» до свідомості бандюковича Портнова і його приятелів в команді Володимира Зеленського: те, що ви бачите вище — це та сама форма прояву влади, проти якої повстав народ, вимагаючи розгорнути постсовковую і полуфеодальную країну, яку звикли «ґвалтувати бандюковичи», в бік європейських цінностей.

«В рот е@ал» і «на х@ю вертел» — це типово для «рішалово», яке в Україні Януковича замінило інструменти правової Держави. А Майдан тому і назвали Революцією гідності, що він вивів на вулиці мільйони людей, які не бажали миритися з приниженням і нехтуванням свобод (що, мабуть, для адептів проросійських стандартів є нормою).

І ось ще один «секрет» пана Портнова — якщо хтось говорить як гопник і діє як гопник, то швидше за все це і є оборзевший гопник, самовпевненість якого грунтується на безкарності і приналежності до якоїсь злочинної зграї «недосяжних для закону».

Цікаво, що в процесі прийняття поправки 320 до президентського законопроекту про перезавантаження Державного бюро розслідувань у ВР почали відбуватися процеси, які вказують на зв’язок Коломойський-Труба-Портнов. Група олігарха Коломойського в «Слуги народу» показала, що не хоче ніякої перезавантаження. Так само, як раніше показала готовність йти наперекір позиції самого Володимира Зеленського і покривати корупційні схеми Дубневича та Яценко.

А останнім часом Портнов за допомогою цієї групи пішов у своїх хотєлка ще далі – разом вони активно атакують нинішнього Генпрокурора Руслана Рябошапку і прем’єр-міністра Олексія Гончарука. І токсичність цієї компашки нібито Зе-прихильників стає все більш і більш небезпечною для «зелених».

Портнов, як лобі Коломойського, яке ставить палиці в колеса «зеленого» реформаторства, перетворюється в головну загрозу. Таку ж приблизно, як і зміна геополітичних настроях Коломойського. Все це по ідеї повинно пробудити інстинкт самозбереження у Ст. Зеленського — підказати, що пора припинити загравання з нечистю, яка спочатку зачервонила Інститутську кров’ю, а потім привела в Україну війну. Інакше обурення апетитами реваншистів, помножене на невдоволення активної частини суспільства розведенням військ та «формулою Штанмайєра» можуть накрити влада черговою хвилею протестів.

Тетяна Заровна, опубліковано у виданні” ОРД