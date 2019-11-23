В Одесі любителі Росії закликали «не боятися агресивної меншості і допомогти президенту досягти миру будь-якою ціною»

Форум під назвою «Єдина країна – мирна країна» пройшов 22 листопада в одеському готелі «Брістоль» під егідою нардепа від ОПЗЖ Наталії Королевської.

На захід зібралися одеські нардепи і екс-нардепи, які не так давно закликали Путіна ввести війська. Сьогодні вони говорили про те, що необхідно допомогти президенту (якого — не уточнювали) домогтися миру будь-якою ціною. Про те, з ким Україна веде війну, в якій необхідно домогтися світу, спікери говорити уникали, зате не забували звинувачувати у всіх бідах минулу владу.

Поговорити про світ прийшов весь одеський проросійський бомонд на чолі з екс-нардепом і одним з організаторів відбулася «Бессарабської народної республіки» Віталій Барвіненко, який буквально вчора став радником мера Одеси. Мабуть, буде радити меру, як створювати ЗНМ.

Також на форумі були присутні новоспечений нардеп від «оппоплатформы» Тетяна Плачкова, екс-голова Одеської ОДА і співучасник побоїща під облдержадміністрацією 19 лютого 2014 року, нардеп від «оппоплатформы» Микола Скорик, настоятелька жіночого монастиря на честь Святого Архангела Михаїла ігуменя Сирафима, а так само колишній нардеп, соратник переховується в Росії «родинца» Ігоря Маркова Світлана Фабрикант. Нардеп від «оппоплатформы» Юрій Жвавої приєднався до форуму по скайпу

Помітно виділявся на тлі цієї компанії колишній соратник п’ятого президента України екс-голова Одеської облради від БПП, а нині позафракційний депутат Верховної ради Анатолій Урбанський.

Не пропустили форум представниця Афанасьєва Таміла і депутат міськради Світлана Осауленко. З міських чиновників був помічений голова Приморської райадміністрації Корольов Марат.

Відзначимо, що поки присутні віщали про примирення, під готелем чергували з десяток активістів «Нацкорпуса» і «Правого сектора».

За словами представника «Нацкорпуса» Сергія Варламова, проведення в Одесі такого заходу свідчить про те, що «в місто заходить абсолютно проросійський клан Медвечука».