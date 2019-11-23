Тина Кароль впервые рассказала о романе с Даном Баланом

В сети давно ходят слухи о романе Тины Кароль с Даном Баланом. Эту информацию решила прокомментировать сама исполнительница.



Тина Кароль и Дан Балан

О романе между Тиной Кароль и Даном Баланом заговорили после их дуэта в шоу «Танцы со звездами». Артисты так проникновенно исполнили песню «Домой», изображая влюбленность на сцене, что многие зрители поверили в реальность происходящего. Однако так ли это на самом деле, и какие чувства связывают двух коллег?

Тина поведала, что композиция “Домой” была создана специально для танцевальноо телешоу.

“Дан в образе Графа Дракулы и я — белого ангела. И все же непонятно: исцелился Дракула или затащил ангела в бренный мир? Вот и посмотрим… Все было по-настоящему: смущение, игривость и интрига. А как можно так сыграть? Если бы все было не по правде — все бы почувствовали фальш”, – отметила Кароль.

Этот ответ, впрочем, так и не дал точного ответа на поставленный вопрос, а только еще больше запутал фанатов.

Впрочем, ранее Тина не раз отмечала, что в ее сердце пока есть место только для одного мужчины – ее сына Вениамина, который учится в Лондоне. Исполнительница до сих пор не смогла забыть своего супруга Евгения Огира, который скончался от рака. Впрочем, Тина не исключает, что когда-нибудь снова выйдет замуж. Однако пока для этого время еще не настало. Пока Кароль всецело сосредоточена на своей карьере и записи нового альбома, песни из которого постепенно презентует публике.