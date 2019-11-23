Австралийцы спасают коал с риском для жизни

В Австралии продолжают бушевать лесные пожары, огнем охвачены сотни гектаров, на части территории страны введено чрезвычайное положение. От пожаров очень страдают животные, которым гораздо труднее перебраться в безопасное место. Волонтеры и местные жители помогают им как могут. На видео, снятом пожарными, попал момент, когда австралийка Тони Доэрти, увидев коалу посреди огня, не раздумывая бросается в огонь. «Да, это был просто естественный инстинкт», — рассказала Доэрти о своем поступке. Сейчас спасенная коала, которую назвали Льюис, идет на поправку.