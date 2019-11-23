Полякова привітала DZIDZIO пікантним фото

Популярна українська співачка і актриса Оля Полякова, яка відома також як Суперблондинка, активно веде свій профіль Instagram. Нещодавно знаменитість виставила спільний кадр з хорошим другом, виконавцем Михайлом Хомою, більш відомого як Дзідзьо, трепетно привітавши його з днем народження. Так, 20 листопада артистові виповнилося 36 років, а Оля написала масу теплих слів.

“З днем народження, Михасю @dzidzio! Талановитий і дивовижно чудова людина. Світи і заряджай оточуючих своїм позитивом! Удачі і успіхів у всьому, творчості і любові! Будь щасливий, мій хороший ❤️”, – зворушливо підписала Полякова. Фолловери не пройшли повз: “Кльова пара 💕”, “Красивий одяг😍”, “Шикарна👍🌷”, “Немає межі досконалості, Оля Полякова👍🤗😘💋❤️🌟🌟🌟🌟🌟”, “Олічка як завжди шикарна!!!!!!! Михайла вітаю з Днем народження!!!🌹🌹🌹”.