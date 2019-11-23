«Вкрадуть не тільки унітази»: журналіст передбачив Донбасу долю українських кораблів

Якщо Росія вирішить деокупувати Донбас, то вона поверне його Україні в такому ж розграбованому стані, як і кораблі, захоплені в Керченській протоці.

Таку думку озвучив український журналіст Роман Цимбалюк у своєму відеоблозі на YouTube. Він зазначив, що це цілком вписується в логіку дій країни-агресора. Адже її мета – завдати максимальної шкоди Україні.

«Ми бачимо, в якому стані повернули кораблі. І якщо коли-небудь Росія піде на деокупацію українського Донбасу, то, відповідно, в такому ж стані – з вивернутими, зіпсованими, вкраденими не тільки унітазами, але й заводами і фабриками – буде на території, яку ми називаємо ОРДЛО. Тому що Росія створила так звані недореспублики, щоб з одного боку тиснути на Україну, а з іншого боку – просто грабувати цей регіон», – упевнений журналіст.