В аеропорту Львова сталася НП з пасажирським літаком

В аеропорту Львова у суботу, 23 листопада, сталася НП з літаком – він з’їхав зі злітно-посадкової смуги.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова ГО «Варта1» Ігор Зінкевич, опублікувавши також фотографію з місця інциденту.

Уточнюється, що ситуація трапилася близько 09:00 з повітряним судном Boeing в міжнародному аеропорту імені Данила Галицького.

Крім того, відповідно до карти польотів, над Івано-Франківськом вранці 23 листопада літав літак сполученням «Стамбул – Львів», який не міг приземлитися в аеропорту «Львів».

Маршрут лайнера «Стамбул – Львів»

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